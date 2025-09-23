Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Nach Wechselgeld gefragt und Geldscheine ergriffen ++ Tespe - PKW gestohlen

Buchholz (ots)

Nach Wechselgeld gefragt und Geldscheine ergriffen

Ein 86-Jähriger ist gestern, 22.9.2025, im Bereich der Straße Makens Hoff von einem Mann bestohlen worden. Gegen 9:50 Uhr fragte der Unbekannte nach Wechselgeld für den Parkautomaten. Während der 86-Jährige in seinem Portmonee nach Kleingeld schaute, erspähte der Fremde einige größere Geldscheine. Er griff ins Portmonee, entriss die Scheine und lief in Richtung der Straße Makens Gang davon. Der Täter erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 180 cm groß, zwischen 30 und 40 Jahren alt. Er trug schwarze, lockige Haare. Er war mit einer blauen Jacke, blauer Cap und einer grünen Weste bekleidet. Der Mann sprach Deutsch mit einem leichten osteuropäischen Akzent.

Hinweise bitte an die Polizei Buchholz, Tel. 04181 2850.

Tespe - PKW gestohlen

In der Eichenallee haben Diebe in der Nacht zu Montag, 22.9.2025, einen BMW 530xD gestohlen. Der weiße Wagen stand auf einem Parkstreifen an der Fahrbahn. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 22:30 Uhr und 5:30 Uhr. Der Wert des Wagens wird auf rund 15.000 EUR geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei Winsen unter der Tel.-Nr. 04171 7960 entgegen.

