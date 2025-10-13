PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: LKW fährt Bischofssäule um

Mainz (ots)

Der 46-Jährige LKW-Fahrer aus Bingen rangiert mit seinem LKW auf dem Bischofsplatz. Hierbei achtet er nach eigener Aussage genau darauf, nicht die Statue des Bischofs "Wilhelm Emmanuel von Ketteler" zu beschädigen. Jedoch achtet er dabei nicht auf die daneben stehende Säule, welche dem Bischof ebenfalls gewidmet ist.

Der LKW stößt gegen die Säule, welche dadurch aus der Verankerung gerissen wird. Durch die Polizei wird die Denkmalschutzbehörde der Stadt Mainz über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mainz
Rückfragen nur schriftlich an
PI Mainz 1: pimainz1@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.mainz

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

