Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Verkehrsunfall mit Linienbus, mehrere Verletzte und Suche nach flüchtigen PKW

Mainz (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 17:07 Uhr ereignete sich auf der Rheinstraße ein Verkehrsunfall wobei drei Personen verletzt wurden. Demnach befuhren der derzeit flüchtige PKW und ein Linienbus der Stadt Mainz (Linie 54) die Rheinstraße in Fahrtrichtung Mainz-Weisenau. Auf Höhe der Bauerngasse wechselt der unbekannte PKW plötzlich von dem mittleren auf den rechten Fahrstreifen (Busspur). Hierbei übersah er vermutlich den, versetzt hinter ihm fahrenden, Bus. Um einen möglichen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Busfahrer eine Vollbremsung durchführen. Hierbei stürzten vier Personen im Bus, wovon nach aktuellem Stand drei Personen verletzt wurden. Der unbekannte PKW entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zu dem flüchtigen PKW ist lediglich bekannt, dass dieser schwarz war.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen PKW machen können.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell