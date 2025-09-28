Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Herrenloser Koffer am Mainzer Hauptbahnhof sorgt für Polizeieinsatz

Mainz (ots)

Am Sonntagnachmittag, 28.09.2025, wurde der Polizei gegen 14:30 Uhr ein herrenloser Koffer im Fahrradparkhaus am Eingang West des Mainzer Hauptbahnhofs gemeldet. Da zunächst unklar war, ob von dem Koffer eine Gefahr ausging, sperrten Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei Teile des Bahnhofs sowie die umliegenden Außenbereiche ab. Der Entschärferdienst des Landeskriminalamts untersuchte daraufhin den Koffer und gab Entwarnung. Im Koffer befanden sich keine gefährlichen Gegenstände oder Stoffe. Die Sperrungen wurden gegen 18:30 Uhr wieder aufgehoben. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt, der Zugverkehr war nicht beeinträchtigt.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell