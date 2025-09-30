Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Diebstahl von Fahrzeugteilen der Marke Mercedes-Benz

Mainz-Oberstadt (ots)

In der Nacht vom 29. auf den 30.09.2025 werden in der Mainzer Oberstadt mindestens fünf PKW der Marke Mercedes-Benz angegangen. An diesen werden fachmännisch die Außenspiegel demontiert. Bei zwei der Fahrzeuge werden zudem noch die Nebelscheinwerfer entwendet.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Fahrzeuge der Typen "Vito" und "C-Klasse". Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 7000EUR. Recherchen im Internet ergeben, dass es bei diesen Bauteilen zur Zeit einen Mangel gibt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich auf der PI Mainz 1 zu melden. Telefon 06131 65-34150 oder per Mail an die unten genannte Adresse.

Original-Content von: Polizeidirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell