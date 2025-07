Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zusammenstoß zwischen Quad und Pkw

Gummersbach (ots)

Am Mittwochnachmittag (30. Juli) kam es in Niederseßmar zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Auto und ein Quad beteiligt waren. Ein 27-jähriger Mann aus Hamburg war gegen 16:45 Uhr auf der Kölner Straße in Fahrtrichtung Gummersbacher Straße unterwegs. Als der 27-jährige Quad-Fahrer an der Einmündung zur Ahestraße nach links auf diese abbog, stieß er mit der Bereifung gegen den rechtsseitig der Ahestraße verlaufenden Bordstein. In der Folge verlor der Hamburger die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte vom Quad auf die Fahrbahn. Sein Quad rollte noch mehrere Meter weiter und stieß mit dem VW eines 62-jährigen Wipperfürthers zusammen, welcher an der Ausfahrt einer Schnellrestaurant-Kette wartete, um auf die Ahestraße einzufahren. Durch den Sturz auf den Asphalt zog sich der 27-Jährige leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

