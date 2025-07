POL-GM: Gemeindezentrum mit Graffiti besprüht

Bergneustadt (ots) - Ein 23-jähriger Bergneustädter hatte am Dienstag (29. Juli) gegen 15 Uhr sein Pedelec unter einem Carport in der Kölner Straße abgestellt. Als er sich dann am Mittwochmorgen um 5:30 Uhr zum Abstellort des Pedelecs begab, war dieses samt Fahrradschloss verschwunden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Pedelec des Herstellers "Giant" (Modell: Liv Tempt E+) in der Farbe Metallic-Grün. Hinweise ...

mehr