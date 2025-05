Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Vier Haftbefehle binnen weniger Stunden

Schwarzbach/Freilassing (ots)

Die Bundespolizei hat am Donnerstag (22. Mai) drei per Haftbefehl gesuchte Personen festgenommen. Für zwei der Gesuchten endete die Einreise nach Deutschland im Gefängnis.

Am frühen Donnerstagmorgen kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Grenzübergang Walserberg einen Reisebus mit kroatischer Zulassung. Bei der Überprüfung der Insassen stellten die Beamten fest, dass gegen einen 51-jährigen Fahrgast gleich zwei Haftbefehle vorlagen. Demnach suchten die Staatsanwaltschaften Memmingen und Landshut wegen Trunkenheit im Verkehr beziehungsweise wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis nach dem Kroaten. Die verhängten Geldstrafen in Höhe von 2.400 Euro sowie 1.450 Euro konnte der Mann begleichen und anschließend weiterreisen. Weniger Glück hatte ein 23-jähriger Albaner, der kurze Zeit später ebenfalls mit einem Reisebus nach Deutschland über die A8 einreisen wollte. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Bremen-Blumenthal wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Da der Albaner vor einiger Zeit untergetaucht war, suchte zudem die Staatsanwaltschaft Bremen per Aufenthaltsermittlung nach dem 23-Jährigen - zumindest bis jetzt. Seine neue Anschrift ist, zumindest für die Zeit der Untersuchungshaft, die Justizvollzugsanstalt. Auch für einen 42-jährigen Mazedonier endete die Fahrt bei einer Einreisekontrolle durch die Bundespolizei an der Saalbrücke Freilassing am Donnerstagnachmittag. Mit einem internationalen Haftbefehl wegen schwerer Straftaten gegen die Sicherheit von Personen und Sachen im Verkehr suchten die mazedonischen Behörden nach dem Mann. Nach einer Vorführung beim Richter wurde auch er durch Bundespolizisten in ein Gefängnis gebracht. Von dort aus soll der 42-Jährige demnächst in sein Heimatland überstellt werden.

