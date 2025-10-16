Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Ilmenau (ots)

Heute Morgen, gegen 09.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich Friedrich-Ebert-Straße/Langewiesener Straße. Ein 29-jähriger Fahrer eines Audi beabsichtigte nach links in die Langewiesener Straße abzubiegen als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Friedrich-Ebert-Straße geradeaus in die Karl-Liebknecht-Straße passieren wollte. Der Unbekannte kollidierte mit dem Audi und setzte anschließend seine Fahrt pflichtwidrig fort. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen schwarzen VW Tiguan handeln. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug tätigen können. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0269498/2025) entgegen. (jd)

