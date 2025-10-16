LPI-GTH: Zeugen gesucht
Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)
Im Zeitraum vom 15.10.2025, 20.00 Uhr bis 16.10.2025, 06.15 Uhr wurde aus einem Skoda ein Laptop entwendet. Das Fahrzeug war in der Schönauer Straße abgestellt. Außerdem wurden nach bisherigen Kenntnisstand noch drei weitere Fahrzeuge geöffnet. Einige waren nur geschlossen, aber nicht verschlossen. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben unter der Teleofonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0269488/2025. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell