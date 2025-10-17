PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Kinder bei Verkehrsunfall verletzt

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag wurden zwei Kinder bei einem Verkehrsunfall in der Oststraße verletzt. Ein 20-jähriger Daewoo-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als die Kinder vor ihm die Straße querten. Es kam zur Kollision, wobei das fünf-jährige Mädchen schwer und das acht-jährige Mädchen leicht verletzt wurden. Sie kamen in ein Krankenhaus. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

  • 17.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Alkoholisiert im Stadtgebiet

    Ilmenau (ots) - Gestern Abend fuhr eine Frau mit einem BMW durch das Stadtgebiet und kam mehrfach von der Fahrbahn ab. Sie befuhr die K 51 in Richtung Bücheloher Straße. Unmittelbar nach einem Kreisverkehr kollidierte die 35-Jährige mit diversen Leitplanken und fuhr sogar mehrere Meter auf einer dieser Planken. Aufgrund drei platter Reifen kam die Frau an einer Ampelkreuzung zum Stehen. An ihrem Fahrzeug entstand ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 15:28

    LPI-GTH: Zeugen gesucht

    Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Im Zeitraum vom 15.10.2025, 20.00 Uhr bis 16.10.2025, 06.15 Uhr wurde aus einem Skoda ein Laptop entwendet. Das Fahrzeug war in der Schönauer Straße abgestellt. Außerdem wurden nach bisherigen Kenntnisstand noch drei weitere Fahrzeuge geöffnet. Einige waren nur geschlossen, aber nicht verschlossen. Die Polizei Eisenach sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben unter der Teleofonnummer 03691-261124 und der ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 14:38

    LPI-GTH: Rauchentwicklung

    Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Morgen kam es in einem Pflegeheim in der Heinrich-Schwerdt-Straße gegen 07.15 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einer Wohneinheit einer 75-Jährigen. Die Frau wurde durch eine Rauchgasintoxikation schwer verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand erlitten drei weitere Bewohner (w/50; m/50; w/62) eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Betroffenen kamen in ein Krankenhaus. Vorsorglich wurden die übrigen Bewohner evakuiert. (ah) ...

    mehr
