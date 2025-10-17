LPI-GTH: Kinder bei Verkehrsunfall verletzt
Gotha (ots)
Gestern Nachmittag wurden zwei Kinder bei einem Verkehrsunfall in der Oststraße verletzt. Ein 20-jähriger Daewoo-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als die Kinder vor ihm die Straße querten. Es kam zur Kollision, wobei das fünf-jährige Mädchen schwer und das acht-jährige Mädchen leicht verletzt wurden. Sie kamen in ein Krankenhaus. (ah)
