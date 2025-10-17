PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vermisste Frau aufgefunden

Heyda (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Abend wurde eine 83-Jährige, die am Nachmittag mit ihrem Hund zu einem Spaziergang aufbrach und nicht nach Hause zurückkehrte, als vermisst gemeldet. Die Polizei kam zum Einsatz und leitete Fahndungsmaßnahmen ein. In der Folge suchten die Beamten, Feuerwehrkameraden und auch Zivilpersonen nach der Frau. Auch der Polizeihubschrauber war bereits im Anflug, als die Vermisste gemeinsam mit ihrem Hund tief im Wald wohlauf, jedoch mit leichten Unterkühlungen, aufgefunden wurde. Sie wurde zur Kontrolle in ein Klinikum gebracht. (jb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

