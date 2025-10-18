LPI-GTH: Gegen Strommasten gefahren
Gerstungen (ots)
Am Freitagnachmittag kam ein 62-jähriger Mitsubishifahrer auf der Friedhofstraße nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksbegrenzung und einem Telefonmasten. Der Mast brach ab, konnte jedoch wenig später durch die Feuerwehr gesichert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. (Bezugsnummer 0271108/2025) (sus)
