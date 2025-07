Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstähle aus Autos - Die Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist in Paderborn in der Nacht von Mittwoch, 23. Juli, auf Donnerstag, 24. Juli, in vier Autos eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Angegangen wurden ein Audi A3, der am Goldregenweg abgestellt war, ein VW Touran an der Robert-Koch-Straße sowie ein Opel Corsa und ein Skoda Fabia an der Straße An der Springbeke. In dem Skoda ließ der Täter Diebesgut auf dem Beifahrersitz zurück, welches möglicherweise aus dem Einbruch in den VW an der Robert-Koch-Straße stammt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Gleichzeitig warnt die Behörde davor, Geld oder sonstige Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. Ein Auto ist kein Tresor. Bestmöglich sollte das Handschuhfach offen stehen, um anzuzeigen, dass sich auch dort keine Sachen von Wert befinden. Darüber hinaus sollten Autos immer verschlossen sein und ebenso alle Fenster geschlossen werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell