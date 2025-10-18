PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall - allein beteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Arnstadt (ots)

Heute gegen 13.15 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Mazda die Straße Am Riesenlöffel in Richtung Ohrdrufer Straße. Vermutlich auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt und kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Fremdschaden wurde nicht verursacht. Die Straße musste circa eine Stunde voll gesperrt werden. (mla)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

