Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Unbekannte beschädigten am Freitagabend die Heckscheibe eines VW Golf einer 21-Jährigen. Das Fahrzeug wurde im Parkhaus der Bahnhofstraße in der ersten Etage abgestellt. Der Schaden in Höhe von circa 500 Euro wurde gegen 18:10 Uhr festgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen. (Bezugsnummer 00271084/2025) (sus)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  18.10.2025 – 15:04

    LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss

    Eisenach (ots) - Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 35-jähriger Fahrer eines E-Scooters, welcher am Freitag, gegen 19:30 Uhr, in der Bahnhofstraße durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert wurde. (Bezugsnummer 0271085/2025) Ebenfalls unter Drogeneinfluss am Steuer seines VW wurde ein 21-Jähriger am Freitagabend in der Mosewaldstraße erwischt. (Bezugsnummer 0271110/2025) Eine Blutentnahme wurde bei beiden Männern durchgeführt. Die ...

    mehr
  18.10.2025 – 15:02

    LPI-GTH: Gegen Strommasten gefahren

    Gerstungen (ots) - Am Freitagnachmittag kam ein 62-jähriger Mitsubishifahrer auf der Friedhofstraße nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksbegrenzung und einem Telefonmasten. Der Mast brach ab, konnte jedoch wenig später durch die Feuerwehr gesichert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. (Bezugsnummer 0271108/2025) ...

    mehr
  18.10.2025 – 11:45

    LPI-GTH: Fahrer ohne Fahrerlaubnis erwischt

    Geschwenda (Ilm-Kreis) (ots) - Am 17.10.2025 um 20.15 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten der PI Arnstadt-Ilmenau einen Mercedes-Fahrer in der Ilmenauer Straße. Der 39-Jährige führte das Kraftfahrzeug, obwohl er nicht mehr im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Diese wurde ihm erst am 15.10.2025 entzogen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
