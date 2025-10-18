LPI-GTH: Zeugen gesucht
Eisenach (ots)
Unbekannte beschädigten am Freitagabend die Heckscheibe eines VW Golf einer 21-Jährigen. Das Fahrzeug wurde im Parkhaus der Bahnhofstraße in der ersten Etage abgestellt. Der Schaden in Höhe von circa 500 Euro wurde gegen 18:10 Uhr festgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261125 entgegen. (Bezugsnummer 00271084/2025) (sus)
