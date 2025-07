Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zwei Diebstähle aus Fahrzeugen

Konz (ots)

In der Nach von Montag, 21. Juli, auf Dienstag, 22. Juli, schlugen unbekannte Täter die Scheiben von zwei Autos in der Römerstraße in Konz ein. Sie durchwühlten die Fahrzeuge und entwendeten in einem Fall einen Geldbeutel.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier zu melden: 0651 983-43390.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell