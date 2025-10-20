PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vermisster aufgefunden

Ilmenau (ots)

Der seit Samstag vermisste Senior wurde heute Morgen durch mehrere Zeugen im Bereich Dreiherrenstein festgestellt. Eine Verkehrsteilnehmerin brachte den Vermissten zu einer Polizeidienststelle. Der Mann wurde aufgrund leichter Unterkühlungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
