LPI-GTH: Fahrerin mutmaßlich unter Drogeneinfluss
Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)
Gestern gegen 21.45 Uhr kontrollierten Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau eine VW-Fahrerin in der Waldstraße. Dabei konnten Hinweise erlangt werden, dass die 40-Jährige mutmaßlich unter Betäubungsmitteleinfluss fuhr. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/ Methamphetamin. Es erfolgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bereits im August 2025 trat die Frau wegen eines ähnlichen Delikts polizeilich in Erscheinung. (mla)
