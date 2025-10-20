PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

In der Zeit vom 26.09.2025, 14.00 Uhr bis 30.09.2025, 08.00 Uhr kam es in einem im Umbau befindlichen gewerblichen Objekt in der Ichtershäuser Straße zu einem Diebstahl von mehreren neuinstallierten Kabeln im Gesamtwert von 700 Euro. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugenhinweise werden von der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0255601/2025 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Zeugen gesucht

    Stockhausen (Wartburgkreis) (ots) - In der Nacht zum Sonntag wurden aus zwei Fahrzeugen in der Straße "Unter dem Pflinzhöck" Bargeld und diverse Dokumente gestohlen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand waren der Seat und der VW offenbar nicht verschlossen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0271986/2025 entgegen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Mehrere Verfahren eingeleitet

    Gotha (ots) - Bei einem 24 Jahre alten Opel-Fahrer musste gestern Abend eine Blutentnahme angeordnet werden. Er wurde in der Schubertstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrgkeitenverfahren eröffnet. In der Steinstraße wurde ein 57-Jähriger Ford-Fahrer am Abend kontrolliert. Sein Drogenvortest reagierte ebenso positiv ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 08:23

    LPI-GTH: Vermisster aufgefunden

    Ilmenau (ots) - Der seit Samstag vermisste Senior wurde heute Morgen durch mehrere Zeugen im Bereich Dreiherrenstein festgestellt. Eine Verkehrsteilnehmerin brachte den Vermissten zu einer Polizeidienststelle. Der Mann wurde aufgrund leichter Unterkühlungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Voraussetzungen für die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen nicht mehr vor. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe. (ah) Rückfragen bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren