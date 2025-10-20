LPI-GTH: Zeugen gesucht
Arnstadt (ots)
In der Zeit vom 26.09.2025, 14.00 Uhr bis 30.09.2025, 08.00 Uhr kam es in einem im Umbau befindlichen gewerblichen Objekt in der Ichtershäuser Straße zu einem Diebstahl von mehreren neuinstallierten Kabeln im Gesamtwert von 700 Euro. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Zeugenhinweise werden von der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0255601/2025 entgegengenommen. (ah)
