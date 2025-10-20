PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Stockhausen (Wartburgkreis) (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurden aus zwei Fahrzeugen in der Straße "Unter dem Pflinzhöck" Bargeld und diverse Dokumente gestohlen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand waren der Seat und der VW offenbar nicht verschlossen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0271986/2025 entgegen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
