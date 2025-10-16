Polizei Hamburg

POL-HH: 251016-1. Wohnungsraub auf Seniorin in Hamburg-Schnelsen - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 15.10.2025, 12:33 Uhr

Tatort: Hamburg-Schnelsen, Oldesloer Straße

Gestern Mittag hat ein noch Unbekannter eine 93-jährige Frau in ihrem Wohnhaus im Stadtteil Schnelsen überfallen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam die Seniorin am Mittwochmittag vom Einkaufen zurück, als sie vor ihrem Wohnhaus von einem Unbekannten angesprochen worden ist. Der Mann folgte der Frau zur Haustür und drängte sich nach dem Öffnen der Tür in das Haus. Nachdem er im Wohnzimmer auf den im Rollstuhl sitzenden Ehemann der 93-Jährigen bemerkte, griff er die Frau unvermittelt an und entriss ihr ein Armband. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige in unbekannte Richtung.

Die Seniorin wurde durch den Überfall leicht verletzt und informierte zu einem späteren Zeitpunkt die Polizei.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Festnahme des mutmaßlichen Räubers, der wie folgt beschrieben werden kann:

- etwa 175 cm groß - 40 - 50 Jahre alt - korpulente Statur - rundes Gesicht - bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans, einem dunkelblauen Blouson - führte eine Papiertüte sowie einen Blumenstrauß mit sich

Das Raubdezernat der Region Eimsbüttel (LKA 134) übernahm vor Ort die Ermittlungen. Diese dauern an.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

