POL-HH: 251014-1. Zeugenaufruf nach Körperverletzung und mutmaßlich rassistisch motivierter Beleidigung in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 13.10.2025, 13:05 Uhr

Tatort: Hamburg-Billstedt, Reclamstraße, ZOB Billstedt

Nachdem ein Unbekannter am Montagmittag im Stadtteil Billstedt eine 55-Jährige rassistisch beleidigt und in diesem Zusammenhang auch geschlagen haben soll, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge betrat die 55-Jährige gemeinsam mit ihrem Begleiter eine U-Bahn und bat einen Fahrgast, seinen mitgeführten Kinderwagen zur Seite zu stellen, um einsteigen zu können. Hierauf soll der Mann verbal aggressiv reagiert und die Frau rassistisch beleidigt haben. Im Verlauf soll er der 55-Jährigen zudem ins Gesicht geschlagen und gegen ihren Körper getreten haben.

Der Tatverdächtige, der anschließend mit seiner Begleiterin und dem mitgeführten Kinderwagen flüchtete, kann wie folgt beschrieben werden:

- circa 180 cm groß - 30 - 40 Jahre alt - dunkle, kurze Haare - bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einer hellen Jeanshose und dunklen Schuhen mit hellen Applikationen

Das für Fälle von Hasskriminalität zuständige Landeskriminalamt für Staatsschutzdelikte (LKA 73) führt die Ermittlungen.

Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

