Polizei Hamburg

POL-HH: Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung in Hamburg-St. Pauli

Hamburg (ots)

Tatzeit: 04.08.2024, 03:00 Uhr

Tatort: Hamburg-St. Pauli, Simon-von-Utrecht-Straße

Nachdem mehrere Unbekannte im August vergangenen Jahres einen damals 23-Jährigen in mutmaßlich homophober Absicht körperlich angegangen und verletzt haben, konnte das zuständige Landeskriminalamt einen Tatverdächtigen ermitteln.

Für den Ursprungssachverhalt wird auf die vorangegangene Pressemitteilung, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6133892, verwiesen.

Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung erlangten die Beamtinnen und Beamten Hinweise auf einen 19-jährigen Deutschen.

Er wurde heute in Buchholz (Niedersachsen) angetroffen. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung an seiner Wohnanschrift stellten die Einsatzkräfte Beweismittel sicher, die nun ausgewertet werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit erledigt.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell