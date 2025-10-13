Polizei Hamburg

POL-HH: 251013-2. Polizei nimmt mutmaßlichen Fahrzeug-Hehler in Hamburg-Farmsen-Berne vorläufig fest

Hamburg (ots)

Festnahmezeit: 10.10.2025, 13:30 Uhr

Ort: Hamburg-Farmsen-Berne, Berner Heerweg

Zivile Einsatzkräfte haben Freitagmittag einen 49-jährigen Deutschen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, zuvor entwendete Kraftfahrzeuge gewinnbringend zu veräußern.

Ein bereits Geschädigter gab der Polizei einen Hinweis auf ein weiteres verdächtiges Inserat auf einer Online-Verkaufsplattform für Fahrzeuge. Das zuständige LKA 432 ("Phänomenbezogene Vermögensdelikte") übernahm daraufhin die Ermittlungen.

Im Rahmen eines für vergangenen Freitag vereinbarten Übergabetermins nahmen Zivilfahnderinnen und Zivilfahnder den 49-jährigen Verkäufer vorläufig fest. Er hatte den Beamtinnen und Beamten ein Mitte September in Norderstedt entwendetes Wohnmobil (Mercedes) zum Kauf angeboten. Zudem waren an dem Fahrzeug falsche Kennzeichen angebracht sowie die Zulassungsbescheinigungen offenbar vollständig gefälscht.

Bei Durchsuchungen des Tatverdächtigen sowie dessen Wohnung in Barmbek-Nord stellten die Polizistinnen und Polizisten potenzielle Beweismittel sicher.

Gegen den 49-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei in mindestens zwei Fällen ermittelt. Er wurde nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen des LKA 432 dauern an. Hierbei wird auch geprüft, ob der Mann für weitere, gleichgelagerte Taten verantwortlich sein könnte.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell