Polizei Hamburg

POL-HH: 251013-1. Fahren ohne Fahrerlaubnis und Beschlagnahme eines Fahrzeugs in Hamburg-Billbrook

Hamburg (ots)

Tatzeit: 11.10.2025, 19:25 Uhr

Tatort: Hamburg-Billbrook, Berzeliusstraße

Polizistinnen und Polizisten der Kontrollgruppe Autoposer (VD 3) kontrollierten am Samstagabend den Fahrer eines VW Golf, der im Verdacht steht, wiederholt ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen zu sein. Sie beschlagnahmten zudem sein Auto.

Den Polizeikräften fiel ein hochmotorisierter VW Golf GTI in der Grusonstraße auf. Nachdem sie dem Fahrer die Haltesignale gezeigt hatten, versuchte dieser zunächst, sich der Kontrolle zu entziehen. Er parkte kurz darauf das Fahrzeug in einem nahe gelegenen Parkstreifen in der Berzeliusstraße und flüchtete gemeinsam mit seinem Beifahrer zu Fuß. Die Beamtinnen und Beamten konnten den Fahrer nach kurzer Verfolgung anhalten und kontrollieren. Hierbei stellten sie fest, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus ist der Deutsche in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen ähnlicher Verkehrsdelikte in Erscheinung getreten.

Die Beamtinnen und Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Zudem beschlagnahmten sie den VW Golf. Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte auch der Beifahrer durch eine Funkstreifenwagenbesatzung angetroffen und kontrolliert werden. Er wurde ebenfalls nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort entlassen.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeikommissariat in Bergedorf (PK 43) geführt.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell