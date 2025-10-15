Polizei Hamburg

POL-HH: 251015-1.Aufmerksame Zeugin ermöglicht vorläufige Festnahmen nach Fahrraddiebstahl in Hamburg-Neugraben-Fischbek

Hamburg (ots)

Tatzeit: 14.10.2025, 18:45 Uhr

Tatort: Hamburg-Neugraben-Fischbek, Marktpassage

Einsatzkräfte der Polizei nahmen gestern Abend im Hamburger Stadtteil Harburg nach einem Hinweis einer Zeugin zwei Männer vorläufig fest, die im Verdacht stehen, in Neugraben-Fischbek ein hochwertiges E-Bike entwendet zu haben. Einer der beiden Männer wurde dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen beobachtete im Stadtteil Neugraben-Fischbek eine aufmerksame Zeugin zwei Männer, die das Fahrradschloss eines E-Bikes aufbrachen und anschließend mit dem Rad in Richtung Bauernweide flüchteten. Während die Frau ihre Beobachtungen den Beamtinnen und Beamten des Polizeikommissariats 47 mitteilte, meldete sich auch der 44-jährige Eigentümer des Fahrrads, der den Diebstahl anzeigen wollte.

Mit Hilfe eines an dem Rad angebrachten Ortungsgeräts gelang es dem Mann, sein Fahrrad per Handy-App zu lokalisieren und Einsatzkräfte zu dem mutmaßlichen Standort in der Schwarzenbergstraße in Hamburg-Harburg zu lotsen.

Die weiteren Ermittlungen der Polizistinnen und Polizisten führten im Bereich einer Hilfseinrichtung zum Auffinden des gestohlenen Fahrrades. Aufgrund der guten Personenbeschreibung der Zeugin überprüften die Einsatzkräfte vor Ort zwei Tatverdächtige und fanden bei ihnen unter anderem Aufbruchswerkzeug. Beide Männer (38/44) wurden daraufhin vorläufig festgenommen.

Beamtinnen und Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen zunächst die weiteren Ermittlungen und führten den 38-jährigen Moldauer dem Untersuchungsgefängnis zu. Er muss sich heute vor einem Haftrichter verantworten. Der 44-jährige Ukrainer wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Landeskriminalamt der Region Harburg (LKA 182). Diese dauern an.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell