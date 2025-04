Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Wohnungsbrand in Tönisvorst am Ostersonntag, betroffene Wohnung ist unbewohnbar, es gibt keine Verletzten

Tönisvorst (ots)

Tönisvorst-St. Tönis, Haferkamp 20.04.2025, 14.38 Uhr

Zu einem Wohnungsbrand wurden die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst alarmiert. Trotz schnell eingeleiteter Brandbekämpfung ist die Wohnung vorerst unbewohnbar. Es gibt keine Verletzten.

Am Ostersonntag den 20.04.2025 wurden um 14.38 Uhr die ehrenamtlichen Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst zu einem Wohnungsbrand in die Straße Haferkamp im Stadtteil St. Tönis gerufen. Während sich die Einsatzkräfte der Löschzüge aus St. Tönis und Vorst noch auf der Anfahrt befanden, leiten die Bewohner der Wohnung und ihr Osterbesuch erste Löschversuche ein. Diese blieben leider erfolglos, so dass sich alle Personen direkt ins Freie retten mussten. Auch die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich in Sicherheit bringen. Alle wurden durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst des Kreises Viersen untersucht, eine anschließende Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. Unmittelbar nach dem Eintreffen begannen die Einsatzkräfte mit der Brandbekämpfung. Ein Trupp ging mit Löschschlauch und unter Atemschutz in die Brandwohnung vor. Das Feuer in einer Küche war schnell gelöscht, so dass anschließend mit der Entrauchung der betroffenen Wohnung und der Kontrolle der Nachbarwohnungen begonnen werden konnte. Zur Schadenursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Durch den Brand und den Rauch wurde die betroffene Wohnung so stark beschädigt, dass sie gegenwärtig nicht bewohnbar ist. Alle anderen Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen. Um 16.13 Uhr war der Einsatz für die 66 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst beendet.

