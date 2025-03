Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses

Bocholt (ots)

Am 28.03.2025 wurde die Feuerwehr Bocholt um 09:40 Uhr zu einem gemeldeten Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Dortmunder Straße gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten bereits alle Bewohner das Gebäude unverletzt verlassen. Die ersten Kräfte begab sich sofort unter schwerem Atemschutz mit einem Strahlrohr und einer Wärmebildkamera in den betroffenen Keller. Parallel dazu ging weiterer Einsatzkräfte zur Kontrolle in den Treppenraum des Gebäudes vor. Im Gemeinschaftswaschkeller wurde eine brennende Steckdose vorgefunden. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Zur Sicherheit wurde der gesamte Bereich des Kellers mit der Wärmebildkamera kontrolliert, um eventuelle Glutnester zu identifizieren. Um weitere Gefahren auszuschließen, wurde der Kellerbereich sofort stromlos geschaltet. Der Treppenraum und der Keller wurden anschließend mit Belüftungsgeräten maschinell belüftet und entraucht. Nach rund einer Stunde konnte die Einsatzstelle der Feuerwehr an die Bewohner übergeben werden. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen der hauptamtlichen Wache sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bocholt vor Ort. Die Feuerwehr Bocholt weist darauf hin, dass elektrische Leitungen und Steckdosen für ihre jeweilige Verwendung ausreichend dimensioniert sein müssen

