FW Bocholt: Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Bocholt gleich mehrfach im Einsatz

Bocholt (ots)

Am Freitag, dem 7. März, waren Feuerwehr und Rettungsdienst der Stadt Bocholt den gesamten Tag über stark gefordert. Im Laufe des Tages mussten die Einsatzkräfte mehrfach zu Brandmeldeanlagen im Stadtgebiet ausrücken. Glücklicherweise handelte es sich in allen Fällen um Fehlalarme, sodass kein größerer Schaden zu verzeichnen war.

Am Vormittag wurde der Organisatorische Leiter Rettungsdienst des Kreises Borken, der derzeit von Einsatzkräften der Feuerwehr Bocholt gestellt wird, zu einem Großbrand nach Borken alarmiert. Trotz der dramatischen Situation vor Ort konnten die Betroffenen schnell versorgt werden. Ein Transport ins Krankenhaus war glücklicherweise nicht erforderlich.

In den Mittagsstunden ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Stadtgrenze zwischen Rhede und Bocholt. Zwei Personen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst der Stadt Bocholt eilte schnell zur Unfallstelle, versorgte die Verletzten und transportierte sie in das St. Agnes Hospital. Währenddessen war auch die Feuerwehr Rhede im Einsatz, um ausgelaufene Betriebsmittel aufzunehmen und so weitere Gefahren zu verhindern.

