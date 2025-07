Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb setzt sich zur Wehr

Mühlhausen (ots)

In einem Supermarkt in der Wanfrieder Straße beabsichtigte ein 39-Jähriger, gegen den bereits ein Hausverbot für das Geschäft bestand, Waren aus den Auslagen an dem Kassenbereich vorbei zu schmuggeln und sich daran rechtswidrig zu bereichern. Als Marktmitarbeiter den Mann am Dienstagmorgen stellten, versuchte sich dieser mit Kraftanstrengung aus der Situation zu befreien und im Besitz des Beuteguts zu bleiben. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischem Diebstahl und Hausfriedensbruch ein.

Wenig später konnte der Mann erneut in Mühlhausen durch die Polizei aufgegriffen werden. Diesmal war er im Begriff eine Torte zu entwenden.

