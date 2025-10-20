LPI-GTH: Schmierereien an Schule - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Am 19.10.2025 kam es in den frühen Stunden, gegen 02.00 Uhr, in einem Wohnhaus in der Straße "Grüner Weg" zwischen mehreren, offenbar sich bekannten Personen (alle deutsch) zu einer Auseinandersetzung. Bei dem handfesten Streit wurde ein 24-Jähriger mutmaßlich mit einem Messer verletzt. Einige der Personen flüchteten bevor die Polizei eintraf. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen kam der Hubschrauber zum Einsatz. Derzeit werden die Ermittlungen gegen ...

