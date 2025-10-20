LPI-GTH: Schmierereien an Schule - Zeugen gesucht
Friedrichroda (ots)
Im Tatzeitraum vom 17.10.2025, 18.00 Uhr bis 18.10.2025, 12.00 Uhr wurden durch unbekannte Täter mehrere großflächige Graffitis in schwarzer Farbe an der Außenfassade einer Regelschule in der Alexandrinenstraße aufgebracht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha 03621-781124 unter der Bezugsnummer 0271486/2025 entgegen. (jb)
