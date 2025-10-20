Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Heute kam es in den Mittagsstunden zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 62 Jahre alter Peugeot-Fahrer befuhr die Straße zwischen Großbreitenbach und Böhlen und kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit der Leitplanke und anschließend mit einem Baum. Der Fahrer und seine 62-jährige Insassin wurden schwer verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Die 62-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden. Für die Zeit der Bergung und Unfallaufnahme war die Straße gesperrt. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell