Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unerlaubt vom Unfallort entfernt- Zeugensuche

Oehrenstock (Ilm-Kreis) (ots)

Am 04. September befuhr ein 12-Jähriger die Ortslage Oehrenstock in Richtung Ilmenau mit seinem Fahrrad. Nach derzeitigen Erkenntnissen näherte sich gegen 07.30 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer von hinten und touchierte den Jungen, vermutlich mit dem Außenspiegel seines Pkw. Der Junge kam daraufhin zu Fall und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zum unbekannten Fahrzeugführer, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug tätigen können, werden gebeten sich bei der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0231067/2025) zu melden. (jd)

