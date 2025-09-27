Feuerwehr Gelsenkirchen

FW-GE: Feuer in einem Pflegeheim

Gelsenkirchen (ots)

Einsatzzeit: 21:48 Uhr Einsatzort: Pflegeheim für geistig eingeschränkte Personen, Schalke-Nord Lage beim Eintreffen: Nach Auslösung der Brandmeldeanlage konnte durch die ersten Einsatzkräfte zunächst kein Brandereignis festgestellt werden. Im Zuge der Erkundung wurde im Erdgeschoss eines gegenüberliegenden Gebäudeteils ein Brand festgestellt. An der Gebäuderückseite schlugen bereits Flammen aus einem Fenster. Einsatzmaßnahmen: Die Brandbekämpfung wurde unverzüglich mit zwei Strahlrohren sowohl von innen als auch von der Gebäuderückseite eingeleitet. Während der Durchsuchung wurde in einem Patientenzimmer eine männliche 57jährige Person aufgefunden, für die leider jede Hilfe zu spät kam. Weitere Bewohner konnten in gesicherte Bereiche evakuiert werden. In der Anfangsphase wurden zwei Personen vermisst; diese hatten sich jedoch im weiteren Verlauf selbstständig ins Freie retten können und wurden anschließend durch eine Mitarbeiterin betreut. Kräfte und Mittel: - Berufsfeuerwehr: Feuerwachen Buer, Altstadt, Heßler - Freiwillige Feuerwehr: Löschzug 19 (Heßler), Löschzug 17 (Erle-Nord) - Eingesetzte Kräfte: 46 Einsatzkräfte mit 17 Fahrzeugen Besonderheiten: Die Einsatzstelle wurde nach Abschluss der Lösch- und Rettungsmaßnahmen an die Kriminalpolizei zur Brandursachenermittlung übergeben.

