Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Straße abgekommen

Thal (Wartburgkreis) (ots)

Ein 18-jähriger Fahrer eines Seat befuhr gestern Abend die Straße "Aue" in Richtung Wutha-Farnroda. Dabei kam der Fahrzeugführer bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern und anschließend nach links von der Straße ab. Dort kollidierte er mit einem Verkehrszeichen sowie einer Straßenlaterne. Nach dem Aufprall geriet der Seat auf die gegenüberliegende Straßenseite und kam an einem Zaunspfosten zum Stehen. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Personen verletzten sich nicht. Der beschädigte Laternenmast wurde abgesichert. (jd)

