LPI-GTH: Diebstahl aus Lagerraum
Arnstadt (ots)
In einen Lagerraum eines asiatischen Lebensmittelmarktes in der Erfurter Straße drangen ein oder mehrerer Unbekannte gewaltsam ein. In der weiteren Folge wurden Lebensmittel im Wert von circa 1.000 Euro entwendet. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 19. August, 17.00 Uhr und gestern, 12.00 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0273714/2025) entgegen. (jd)
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
