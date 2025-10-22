PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Diebstahl aus Gartenhaus

Arnstadt (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen drangen gewaltsam in ein Gartenhaus einer Kleingartenanlage in der Stadtilmer Straße ein und entwendeten anschließend Werkzeuge im Wert von rund 200 Euro. Zudem entstand Sachschaden unter anderem an der Gartenhütte. Die Tatzeit liegt zwischen dem 19. Oktober, 12.30 Uhr und dem 20. Oktober, 17.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0274296/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

