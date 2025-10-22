LPI-GTH: Positiver Drogenvortest

Arnstadt (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen drangen gewaltsam in ein Gartenhaus einer Kleingartenanlage in der Stadtilmer Straße ein und entwendeten anschließend Werkzeuge im Wert von rund 200 Euro. Zudem entstand Sachschaden unter anderem an der Gartenhütte. Die Tatzeit liegt zwischen dem 19. Oktober, 12.30 Uhr und dem 20. Oktober, 17.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0274296/2025) entgegen. (jd) ...

