LPI-GTH: Positiver Drogenvortest
Treffurt (Wartburgkreis) (ots)
Ein 53-jähriger Fahrer eines Kia wurde gestern Nachmittag einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Dem 53-Jährigen drohen ein empfindliches Bußgeld sowie Fahrverbot. (jd)
