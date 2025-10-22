PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Positiver Drogenvortest

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Ein 53-jähriger Fahrer eines Kia wurde gestern Nachmittag einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Dem 53-Jährigen drohen ein empfindliches Bußgeld sowie Fahrverbot. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

    Ichtershausen (Ilm-Kreis) (ots) - Nicht nur ohne Helm, sondern auch ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein, wurde ein 13-Jähriger gestern Nachmittag im Rahmen einer Polizeikontrolle auf einer Simson fahrend festgestellt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Diebstahl aus Gartenhaus

    Arnstadt (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen drangen gewaltsam in ein Gartenhaus einer Kleingartenanlage in der Stadtilmer Straße ein und entwendeten anschließend Werkzeuge im Wert von rund 200 Euro. Zudem entstand Sachschaden unter anderem an der Gartenhütte. Die Tatzeit liegt zwischen dem 19. Oktober, 12.30 Uhr und dem 20. Oktober, 17.00 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0274296/2025) entgegen. (jd) ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 14:15

    LPI-GTH: Diebstahl aus Lagerraum

    Arnstadt (ots) - In einen Lagerraum eines asiatischen Lebensmittelmarktes in der Erfurter Straße drangen ein oder mehrerer Unbekannte gewaltsam ein. In der weiteren Folge wurden Lebensmittel im Wert von circa 1.000 Euro entwendet. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 19. August, 17.00 Uhr und gestern, 12.00 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0273714/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren