Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Beutegut

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

In eine Shisha-Bar in der Bahnhofstraße drangen Unbekannte am 18. Oktober, gegen 03.45 Uhr gewaltsam ein. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0274276/2025) entgegen. (jd)

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

