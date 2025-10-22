LPI-GTH: Ohne Beutegut
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
In eine Shisha-Bar in der Bahnhofstraße drangen Unbekannte am 18. Oktober, gegen 03.45 Uhr gewaltsam ein. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0274276/2025) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
