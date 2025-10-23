LPI-GTH: Polizeihubschrauber im Einsatz

Elgersburg (Ilm-Kreis) (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte beschädigten zwei Baustellenampeln auf der Ortsverbindungstraße zwischen Elgersburg und Ilmenau/Roda. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Tat wurde in der Zeit zwischen gestern und heute Morgen, 08.00 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0274872/2025) entgegen. (jd) ...

