LPI-GTH: Polizeihubschrauber im Einsatz
Thal (Wartburgkreis) (ots)
Gestern wurde ein 54-jähriger Mann als vermisst gemeldet. Im Rahmen der umfangreichen polizeilichen Maßnahmen kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die vermisste Person konnte angetroffen und medizinischem Personal zugeführt werden. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell