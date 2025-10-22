PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Baustellenampel beschädigt

Elgersburg (Ilm-Kreis) (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte beschädigten zwei Baustellenampeln auf der Ortsverbindungstraße zwischen Elgersburg und Ilmenau/Roda. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Tat wurde in der Zeit zwischen gestern und heute Morgen, 08.00 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0274872/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
  22.10.2025 – 12:00

  22.10.2025 – 09:00

  22.10.2025 – 09:00

