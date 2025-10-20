PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gefährliche Körperverletzung

Gera (ots)

Gera. Am 19.10.2025 wurde der Landespolizeiinspektion Gera bekannt, dass sich gegen 03:00 Uhr eine Streitigkeit in der Straße des Friedens Kreuzung Kopernikusstraße ereignet haben soll. Ein 58-Jähriger geriet mit einem bislang unbekannten Täter in eine verbale Streitigkeit, woraufhin diese in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Im Rahmen dessen wurde der 58-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen mit einem bislang unbekannten Schnittwerkzeug an seinem Arm verletzt. Nach der Streitigkeit begab sich der Geschädigte in seine Wohnung und ließ sich am Morgen ärztlich behandeln. Ein aufmerksamer Bürger meldete der Polizei am selbigen Tag gegen 11:45 Uhr eine Blutlache vor dem Wohnhaus des Geschädigten, woraufhin die Polizeibeamten zum Einsatz kamen und vom Sachverhalt erfuhren. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der unbekannte Täter wird auf circa 20 Jahre geschätzt und soll 170cm bis 175cm groß gewesen sein. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0271887/2025) (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

