LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomaten
Mühlberg (Landkreis Gotha) (ots)
Einen Zigarettenautomaten in der Straße "Am Spring" öffneten ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam am gestrigen Tag in der Zeit zwischen 01.30 Uhr und 07.30 Uhr. Entwendet wurden Tabakwaren sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zusätzlich entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 5.000 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0275159/2025) entgegen. (jd)
