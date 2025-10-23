PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Zigarettenautomaten

Mühlberg (Landkreis Gotha) (ots)

Einen Zigarettenautomaten in der Straße "Am Spring" öffneten ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam am gestrigen Tag in der Zeit zwischen 01.30 Uhr und 07.30 Uhr. Entwendet wurden Tabakwaren sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Zusätzlich entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 5.000 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0275159/2025) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 23.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Vom Unfallort entfernt

    Dienstedt (Ilm-Kreis) (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kollidierte offenbar am gestrigen Tag mit einem Stromverteilerkasten in der Straße "Uferweg". Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Anstatt seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, verließ der unbekannte Fahrzeugführer pflichtwidrig die Unfallstelle. Der Verkehrsunfall geschah gestern in der Zeit zwischen 00.01 Uhr und 13.30 Uhr. Hinweise zum Unfallverursacher, dessen ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Eingeklemmt

    Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern Mittag befuhr ein 67-jähriger Fahrer eines Hyundai die B88 in Richtung Gehren. Im Bereich eines Kreisverkehres (Abfahrt Langewiesen) verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet über die Fahrbahnbegrenzung und kam mit dem Pkw in einem Graben auf der Seite zum Liegen. Der 67-Jährige wurde eingeklemmt und im weiteren Verlauf von der Feuerwehr befreit. der Mann wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Mit Mauer kollidiert

    Geraberg (Ilm-Kreis) (ots) - Eine 53-Jährige parkte ihren VW gestern Nachmittag in der Straße "Auf der Heide" und verließ anschließend den Pkw. Offenbar war das Fahrzeug nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert, sodass der VW in der weiteren Folge einen Hang hinunterrollte und mit einer Mauer kollidierte. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Der VW wurde abgeschleppt, Personen verletzten sich nicht. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren