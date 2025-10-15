PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Illegales Kraftfahrzeugrennen - Führerscheine und Fahrzeuge sichergestellt

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (14. Oktober) kam es auf der Landstraße 182 bei Euskirchen zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen. Ein Zeuge meldete der Polizei Euskirchen, dass er von der Autobahn 61 auf die Landstraße 182 in Richtung Euskirchen fuhr. Während der Fahrt wurde er von zwei Fahrzeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Eines der Fahrzeuge habe ihn auf der linken Fahrspur, der andere rechts unter Nutzung des Seitenstreifens überholt. Nach Angaben des Zeugen fuhren beide Fahrzeuge anschließend mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter und überholten kurz darauf einen weiteren Pkw auf dieselbe riskante Weise. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten Polizeibeamte die beiden Pkw in einer nahegelegenen Waschbox auf dem Gelände einer Tankstelle feststellen. Bei den Pkw-Fahrern handelt es sich um einen 18-Jährigen und einen 19-Jährigen aus dem benachbarten Rhein-Sieg-Kreis.

Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt, ebenso die Führerscheine. Gegen die beiden Pkw-Fahrer wurde ein Anzeige aufgrund des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 12:43

    POL-EU: Polizeibeamter bei Widerstandshandlung verletzt

    Euskirchen (ots) - Am gestrigen Dienstagabend (14. Oktober) kam es um 22.43 im Klostergarten in Euskirchen zu einem Widerstand, bei dem ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Polizeibeamte beabsichtigten vor Ort, eine Personenkontrolle durchzuführen. Der 33-jährige Mann beleidigte jedoch die Beamten. Im Verlauf des Gesprächs wurde dieser zunehmend aggressiver. Die verbale Aggressivität schlug schließlich in ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 12:43

    POL-EU: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

    Euskirchen-Kuchenheim (ots) - Am gestrigen Dienstag (14. Oktober) kam es um 15.40 Uhr auf der Kuchenheimer Straße in Euskirchen-Kuchenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein siebenjähriges Kind verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte das Kind im Bereich einer Verkehrsinsel die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen, der in auf der Kuchenheimer ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 12:42

    POL-EU: Zeugen verhindern Dieseldiebstahl

    Euskirchen-Großbüllesheim (ots) - Am Dienstagabend (14. Oktober) beobachteten drei aufmerksame Zeugen um 19.45 Uhr auf einem Firmengelände in der Barentsstraße in Euskirchen-Großbüllesheim drei Männer (21, 23 und 35 Jahre) dabei, wie sie von einer dort abgestellten Planierraupe Dieselkraftstoff abpumpten. Die Männer, die mit einem Pkw auf das umfriedete Gelände gelangten, füllten den Kraftstoff offenbar mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren