Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Illegales Kraftfahrzeugrennen - Führerscheine und Fahrzeuge sichergestellt

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (14. Oktober) kam es auf der Landstraße 182 bei Euskirchen zu einem illegalen Kraftfahrzeugrennen. Ein Zeuge meldete der Polizei Euskirchen, dass er von der Autobahn 61 auf die Landstraße 182 in Richtung Euskirchen fuhr. Während der Fahrt wurde er von zwei Fahrzeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Eines der Fahrzeuge habe ihn auf der linken Fahrspur, der andere rechts unter Nutzung des Seitenstreifens überholt. Nach Angaben des Zeugen fuhren beide Fahrzeuge anschließend mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter und überholten kurz darauf einen weiteren Pkw auf dieselbe riskante Weise. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnten Polizeibeamte die beiden Pkw in einer nahegelegenen Waschbox auf dem Gelände einer Tankstelle feststellen. Bei den Pkw-Fahrern handelt es sich um einen 18-Jährigen und einen 19-Jährigen aus dem benachbarten Rhein-Sieg-Kreis.

Beide Fahrzeuge wurden beschlagnahmt, ebenso die Führerscheine. Gegen die beiden Pkw-Fahrer wurde ein Anzeige aufgrund des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell