Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Am gestrigen Dienstag (14. Oktober) kam es um 15.40 Uhr auf der Kuchenheimer Straße in Euskirchen-Kuchenheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein siebenjähriges Kind verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte das Kind im Bereich einer Verkehrsinsel die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten.

Ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen, der in auf der Kuchenheimer Straße in Fahrtrichtung Euskirchen unterwegs war, bemerkte das Kind zu spät. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte der Pkw-Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern.

Das Kind wurde bei der Kollision verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell