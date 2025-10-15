PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Streit in kommunaler Unterkunft - Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

Weilerswist (ots)

In der Nacht zu Montag (13. Oktober, 0.40 Uhr) kam es in einer kommunalen Unterkunft in der Martin-Luther-Straße in Weilerswist zu einem tätlichen Angriff.

Nach bisherigen Ermittlungen geriet ein 66-jähriger Bewohner aus bislang ungeklärter Ursache mit einem 30-jährigen Mann und dessen 28-jähriger Partnerin in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte der 66-Jährige das Paar mit einem Küchenmesser. Beide erlitten Schnittverletzungen unter anderem im Kopf- und Oberkörperbereich. Beide Verletzten wurden nach Erstversorgung durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Der Tatverdächtige wurde noch in der Nacht vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache Euskirchen gebracht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bonn wurde durch das zuständige Amtsgericht ein Haftbefehl erlassen. Der Mann befindet sich seit Dienstag in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen

