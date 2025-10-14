Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Drogenfund bei Personenkontrolle in Euskirchen

Euskirchen (ots)

Am Montag (13. Oktober) kontrollierten Polizeibeamte gegen 18.15 Uhr in der Veybachstraße in Euskirchen einen 40-jährigen Mann. Auf Nachfrage gab der Mann an, eine geringe Menge Marihuana zum Eigengebrauch bei sich zu führen. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Beamten jedoch eine erhebliche Menge Betäubungsmittel, verschreibungspflichtige Medikamente, Bargeld, Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln sowie mehrere Mobiltelefone. Der Mann ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten. Aufgrund von Verdunkelungs- und Wiederholungsgefahr wurde er vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Euskirchen zugeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln aufgenommen. Die vorläufige Festnahme erfolgte im Rahmen eines gemeinsamen Kontrolleinsatzes von Bundespolizei, Ordnungsamt der Stadt Euskirchen und Kreispolizeibehörde Euskirchen. Im Verlauf der Maßnahme wurden am und rund um den Bahnhof Euskirchen rund 30 Personen kontrolliert. Fünf Personen erhielten einen Platzverweis für den Bahnhof. Die Kontrollen werden auch in Zukunft fortgesetzt, um die Sicherheit im Bahnhofsbereich zu erhöhen, Straftaten frühzeitig zu erkennen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken.

