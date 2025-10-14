Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Beifahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Bad Münstereifel (ots)

Am Montag (13. Oktober) kam es um 13.50 Uhr Rheinbacher Straße bei Bad Münstereifel-Lanzerath zu einem Alleinunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Rheinland-Pfalz befuhr die Rheinbacher Straße aus Richtung Bad Münstereifel-Lanzerath kommend in Richtung Bad Münstereifel-Houverath. Auf dem Beifahrersitz befand sich ein 21-jähriger Mann, ebenfalls aus Rheinland-Pfalz. In einer langgezogenen Rechtskurve kam der Pkw aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Beifahrer wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Pkw-Fahrerin wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme wurde das Unfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen eingesetzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Pkw wurde sichergestellt. Die Unfallörtlichkeit war bis 17.56 Uhr gesperrt.

