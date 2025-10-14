Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in leerstehendes Gebäude

Euskirchen (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich am Montag, dem 13. Oktober, um 15.05 Uhr Zutritt zu dem leerstehenden Gebäude eines ehemaligen Baumarkts in der Georgstraße in Euskirchen.

Nachdem sie mehrere Türen im Gebäude aufgehebelt hatten, öffneten sie Schalt- und Serverschränke.

Anschließend entfernten sich die Unbekannten in unbekannte Richtung. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Es wurde nichts entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell